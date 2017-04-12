Başkale Belediyesinden Çocuklara Oyuncak

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, çocuklara oyuncak hediye etti.



Başkale Belediyesi tarafından alınan 520 adet oyuncak, zabıta ekipleri tarafından merkezdeki mahallelerde evler tek tek dolaşılarak çocuklara dağıtıldı. Çocukları sevindiren Kaymakam Öztürk, "520 adet plastik oyuncağı ilçemizde yaşayan çocuklara hediye ettik. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizleri de çok mutlu etti. Bundan sonra da bu ve benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Oyuncakları teslim alan çocukların aileleri ise, "Bizleri düşündüğü için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN