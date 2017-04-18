Başkale Belediyesi Araç Filosunu Genişletiyor

Van'ın Başkale Belediyesi, halka daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ediyor.



Türkiye Belediyeler Birliği'nin hibe ettiği çöp kamyonu, Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Otomatik yüklemeli, hidrolik sıkıştırmalı çalışabilen çöp kamyonuyla daha iyi hizmet verileceğini ifade eden Başkale Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulselam Öztürk, "Türkiye Belediyeler Birliği'yle yaptığımız çalışmaların neticesinde, ilçemize bir çöp kamyonu kazandırdık. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Bu çöp kamyonumuzla ilçemize bağlı kırsal mahallelerin çöp sorununu çözüme ulaştırmış olacağız. Bize destek veren Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - VAN