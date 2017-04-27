Başkale Belediyesi, 75 Yaşındaki Koah Hastası Için Yeni Yol Yaptı

Van'ın Başkale İlçesi'nin German Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki KOAH hastası Nazife Koç için belediye, 100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde evinin kapısına kadar yeni bir yol yaptı. Bundan sonra kapısının önünde ambulansa veya araca binebileceğini belirten Koç, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulselam Öztürk'e teşekkür etti.



Başkale İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzuklaktaki German Mahallesi'nin yaklaşık 100 metre dışında bulunan bir evde yaşayan Nazife Koç, sağlık kontrolune giderken büyük sıkıntı yaşayınca, Belediyeye başvurarak kendileri için yol yapılmasını istedi. Rahatsızlandığı zaman yakınlarının sırtında mahalle içine inip burada ambulansa veya araca binen Koç'un bu isteği üzerine Belediye Başkan Vekili Öztürk hemen harekete geçti. Başkan Vekili Öztürk'ün talimatı üzerine Koç'un evinin kapısına kadar 100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde araç yolu yapıldı.



KOAH hastası olduğu için büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Nazife Koç ve yakınları, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti. Belediye Başkan vekili Öztürk ise belediye olarak vatandaşların mağduriyetini gidermek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.