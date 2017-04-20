Başka dilde kurs

Bu kursta herkes birbirini anlayabilecek

Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı işaret dili eğitim kurslarına, müdürlükte çalışan personeller de katılıyor



ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından açılan işitme dili eğitim kurslarında, işitme engelli vatandaşların yanı sıra, kurumda çalışan personeller de bu eğitimi alıyor. Yapılan eğitimde, işitme engelli vatandaşların, kurumda çalışan tüm personellerle kolay iletişim kurulabilmesi ve anlaşabilmesi hedefleniyor.

Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü anlamlı bir çalışma yaparak açtığı işaret dili eğitim kurslarında, işitme engelli vatandaşlara hizmet vermesinin yanı sıra, kurumda çalışan personellerine de bu eğitimi veriyor. İşaret dili kurslarında verilen eğitimle işitme ve konuşma engelli vatandaşların resmi kurumlardaki işlerinde işaret diliyle daha kolay derdini anlatması ve bu dili bilen memurun da daha iyi anlaması, işlerini kolaylaştırılması, engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, sosyalleşme, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi en temel insan haklarına erişimini sağlanması hedefleniyor.

"Esnaflara ve turizm sektöründe de yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Şanlı, Gönüllü resmi kurum çalışanlarının işaret dilini öğrenmesinin, işitme engelli vatandaşlarla kolay iletişim kurulabilmesi ve anlaşabilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Daha önce açılan 3 kursta 68, yeni açılan kursta da 20 kursiyere işaret dili eğitimi verdiklerini ifade eden Şanlı, daha çok resmi kurum çalışanlarının bu dili öğrenmesine önem verdiklerini ifade etti. Gönüllü resmi kurum çalışanlarının işaret dilini öğrenmesinin, işitme engelli vatandaşlarla kolay iletişim kurulabilmesi ve anlaşabilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Şanlı, "ilçemize yaklaşık 40 civarında kurs var bunlardan birisi işaret dili kursu. Ülkemizde ihtiyaç duyulan bu alanda dördüncü dönem kursumuz. Özellikle resmi kurumlarda ve diğer kuruluşlarda bu kursları yoğun bir şekilde açmayı planlıyoruz. Kurumların dışında da esnaflara ve turizm sektöründe de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Özellikle devlet okulları, hastaneler ve tapu dairelerinde bu aşamada istihdam sağlanması gerekiyor. Çünkü gelen vatandaşlarımız zaman zaman iletişim kurmakta zorlanıyorlar. İster istemez karşılıklı anlaşılamayınca hatalı yapılan işlemler sonucu kişiler mağdur olabilmektedirler. Bu açığı kapatmak için Halk Eğitim Müdürlüğü olarak kurs açmayı gelen talepleri değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Herkes bu dili öğrenmeli"

En büyük sorunun işitme engellilerle sağlıklı diyalog kurulamaması olduğunu belirten İşaret Dili Eğitmeni Günay Dündar ise, "Bu nedenle işitme engelli insanlara en temel ihtiyaçları olan sosyal ve sağlık alanlarında onlara yardımcı olabilmek için daha çok kişinin bu dili öğrenmesi gerekiyor. Serik'te bu talebin çok olması güzel. Herkesin işitme engellilere yardımcı olabilmesi için bu dili öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde katılan arkadaşlarımız gayet iyi bu dili öğrendikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Farklı kurum ve sektörlerden eğitime katılan kursiyerler de da işaret dilini öğrenmek gerektiğini ifade ederek, kurumda çalışanların işitme engellilere yardımcı olabilmek iletişim kurabilmek dertlerini sorunlarını anlayabilmek için işaret dilini öğrenmek istediklerini söylediler.