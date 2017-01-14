Bask'ta Eta Üyesi Mahkumlar Lehine Gösteri

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin Bilbao kentinde, ETA üyesi mahkumların haklarının savunulması için gösteri düzenlendi.



İnternetteki "Sare" adlı insan hakları savunucusu örgütün çağrısıyla her yıl Ocak ayının başında organize edilen ve geleneksel hale dönüşen ETA'lı mahkumlara destek gösterisine düzenlendi.



Bilbao kent merkezinde toplanan kalabalık, "İnsan hakları, çözüm, barış" yazılı pankartın arkasında yürüdü. Bask bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu, işçi sendikaları ile Bildu ve Podemos adlı siyasi partilerin destek verdiği gösteriye, son dönemlerde ayrılıkçı girişimleriyle ön plana çıkan Katalonya bölgesinden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinin temsilcileri de katıldı.



Sare sözcüsü Joseba Azkarraga, basına yaptığı değerlendirmede, ETA mahkumlarının haklarının savunulması için düzenlenen gösterinin sadece ayrılıkçı, sol görüşlü grupların bir eylemi değil çoğulcu bir girişim olduğunu savundu.



Gösteriye katılanlar, Baskça "Ben suç duyurusunda bulunuyorum" yazılı dövizleri taşıdı ve İspanya'nın farklı cezaevlerindeki ETA mahkumlarının Bask bölgesindeki cezaevlerine nakledilmelerini talep etti.



Mevcut durumda ETA üyesi 374 mahkum, İspanya'nın 70 kadar cezaevinde dağıtılmış durumda. Mahkumların 200 kadarı da Bask bölgesinin en az 500 kilometre uzaklığındaki cezaevlerinde tutuluyor. İspanya hükümeti, 2011 Ekim ayında silahlı faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı alan ETA'dan kendisini feshetmesini isterken, mahkumların durumunu kesinlikle pazarlık konusu yapmayacağını belirtiyor.