Bask Bölgesi Eta Tutukluları İçin Yürüdü

İspanya'nın Bask Bölgesi'nde binlerce gösterici ETA ayrılıkçı terör örgütünün hapisteki üyelerine destek yürüyüşü yaptı. Bilbao'da sayıları 70 binin üzerindeki göstericiler tutukluların genel aftan faydalanmasını ve ailelerine daha yakın cezaevlerine transfer edilmelerini istedi.



Neredeyse tüm üyeleri hapiste bulunan ETA, Ekim 2011'de terör saldırılarını durdurmuştu. Üyelerinin ailelerine yakın hapishanelere gönderilmesi isteği ise Madrid yönetimince işleme alınmadı:



"ETA barışından beş yıl sonra hapisteki tutukluların ellerindeki haklarından feragat etmemeleri için mücadele ediyorum. Yasal kuralların tutuklulara da uygulanmasını istiyorum."



Aileleri İspanya'da bulunan 79 ETA üyesi Fransa'daki 24 cezaevinde gün sayıyor. İspanya'nın 42 hapishanesinde cezalarını çekenlerin sayısı ise 279.



Thousands will protest in Bilbao today against Basque political prisoner's dispersal policy by Spanish and French govs. Follow #SalatzenDut pic.twitter.com/4p5mIYhfQn— Lander Arbelaitz (@larbelaitz) 14 Ocak 2017



Bask Bölgesi'nin bağımsızlığı için 1959'da kurulan örgüt, İspanya'da 829 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Bölgesi Gösteri Bask İspanya ETA yürüdü tutukluları için Gepost: 16 januari 2017