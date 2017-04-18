Basiti Gerçekleştirmek Zordur
Basit öneriler uygulaması en zor olanlardır.
Basit öneriler uygulaması en zor olanlardır. Karmaşık hayatımızı basite indirgememizi, hedefimize odaklanmamızı ve başarmamızı öğütlerler.
Kaynak: Dunya.com
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