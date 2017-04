İki perdelik "Basit Bir Ev Kazası", yeni sezonda da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Yazan/yöneten: Murat İpek



Oynayan: Günay Karacaoğlu



Müzik: Çiğdem Erken



Dekor: Barış Dinçel



Yapım: Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu



Eğer kocanız on beş yıldır kapıdan hep aynı şekilde giriyor, hep aynı yere çantasını bırakıp klozetin kapağını on beş yıldır açık bırakıp fermuarını koridorda çekiyorsa, hele bir de evliliğinizi "Eh! Artık zamanıdır…" diyerek yapmışsanız emin olun siz de ziyan olmuş kadınlar kulübüne üyesiniz.



Aslında Songül herkes kadar cesur, ama bir o kadar da ürkek... O, en az bizim kadar gerçekçiyken, Merzifon saat kulesinin dibinde romantik bir buluşma hayal edecek kadar da ayakları yerden kesik...



Doğal olarak aşksız bir hayatı yaşanmış saymayan Songül, savrulduğu Brezilya dizilerinden, sizi yazmaya çalıştığı romanın kıyılarında dolaştırıp, kara mizah bir kahkaha tufanına götürüyor. Onun kendini aşma serüveni aslında toplumun kendini aşma serüveninden de çok da farklı değil.



Bu nedenle Songül hayatına komik bir pencere açarken, aşk romanında genç ve güzel kadın kırılan gururunu ve onurunu bir kenara bırakıp İspanya'dan Merzifon'a uzanan çileli dans hayatını düşündü. Hayal ettiklerini hatırladı ve kendi kendine dedi ki: "Artık ben iyi ve muhteşem sevgililer hayal etmeyeceğim. Çünkü bu hayaller sonra hayalete dönüşüyor" demeyi de ihmal etmiyor.



Basit Bir Ev Kazası, 2008–2009 Muhsin Ertuğrul – Sadri Alışık ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.



İki Perde / 110 dakika



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Sahne Ankara



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Basit Bir Ev Kazası



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır