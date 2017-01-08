Televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Günay Karacaoğlu, tek kişilik komedi Basit Bir Ev Kazası'yla Massk SAHNE'de...



Basit Bir Ev Kazası oyununda Günay Karacaoğlu'nun canlandırdığı "Songül" karakteri her kadının günlük yaşamında zaman zaman aklından geçenlere, düşlerine, isteklerine dair dile getiremediklerini cesurca dile getiriyor... Kadınların, aşka, evliliğe, aile kavramına ve genel olarak hayata bakışına bir ayna tutuyor. Bunu yaparken kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor.



İki perdelik komedi oyununun dekor ve sahne tasarımı Barış Dinçel, müzikleri Çiğdem Erken tarafından hazırlandı...



Eğer kocanız 15 yıldır kapıdan hep aynı şekilde giriyor, hep aynı yere çantasını bırakıp klozetin kapağını 15 yıldır açık bırakıp fermuarını koridorda çekiyorsa, hele birde evliliğinizi "Eh! Artık zamanıdır…" diyerek yapmışsanız emin olun siz de ziyan ve zebil ( ! ) olmuş kadınlar kulubüne üyesiniz.



Aslında Songül, hepimiz kadar cesur aynı zamanda hepimiz kadar ürkek. O en az bizim kadar gerçekçiyken, Merzifon saat kulesinin dibinde romantik bir buluşma hayal edecek kadar da ayakları yerden kesik.



Doğal olarak aşksız bir hayatı yaşanmış saymayan Songül, savrulduğu Brezilya dizilerinden, bizi yazmaya çalıştığı romanın kıyılarında dolaştırıp, kara mizah bir kahkaha tufanına götürüyor. Onun kendini aşma serüveni aslında yaşadığımız toplumun kendini aşma serüveninden de çok farklı değil.



Bu nedenle Songül hayatına bizim için komik bir pencere açarken, aşk romanında "Genç ve güzel kadın kırılan gururunu ve onurunu bir kenara bırakıp İspanya'dan Merzifon'a uzanan çileli dans hayatını düşündü." Hayal ettiklerini hatırladı ve kendi kendine dedi ki. "Artık ben iyi ve muhteşem sevgililer hayal etmeyeceğim. Çünkü bu hayaller sonra hayalete dönüşüyor" demeyi de ihmal etmiyor.



2 perde 2 saat +12