Başiskele'ye Yeni Semt Pazarı

Başiskele ilçesinde Kullar Yakacık ve Yeniköy Merkez mahallelerinde, halkın daha modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi için başlatılan kapalı semt pazarı çalışmaları sürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yapımına başlanan kapalı semt pazarının tamamlanmasıyla pazar yerlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, görüntü ve ses kirliliği sorunlarının giderilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Kullar Yuvacık Mahallesi'ndeki semt pazarı faaliyete girdiğinde pazarda, 64 pazarcı esnafının yer alacağı, olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapılabileceği aktarılan açıklamada, "Çalışmaları tamamlanmak üzere olan pazar yeriyle vatandaşlar ve pazarcılar rahat edecek. Pazar alanlarında idari oda, güvenlik odası, mescit, çay ocağı ile erkek ve kadın tuvaletleri yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.