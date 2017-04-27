Başiskele'ye Yeni Saat Kulesi

Başiskele Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi'ne saat kulesi monte ediliyor.



Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasına inşa edilen saat kulelerinin bir yenisi daha Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi'ne monte ediliyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan 10 metre yüksekliğindeki saat kulesi için altyapı çalışmalarının tamamlayan ekipler kuleyi monte etmeye başladı. Saat kulesinin çevresi ayrıca peyzaj düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapılarak modern bir görünüme kavuşturulacak. - KOCAELİ