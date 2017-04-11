Başiskele Fakülte Caddesi'nde Çalışmalar Tamamlandı

Başiskele ilçesinde bir süre önce çeşitli nedenlerle bozulmaların yaşandığı 600 metre uzunluğundaki Fakülte Caddesi'nin asfalt ve kaldırım yapımlarını tamamlayan ekipler son olarak yolun aşınma asfaltını da atarak çalışmalarını sonlandırdı.



Artan nüfusu ile her geçen gün büyüyen ve gelişen Başiskele'de trafik sorununun yaşanmaması için yapılan planlamalar dahilinde yollar genişliyor, yenileniyor, yeni imar yolları art arda açılıyor.



Bir süre önce Mahmutpaşa Mahallesi ve Yaylacık Mahallesi'nden geçen Fakülte Caddesi çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteği ile bakıma alınarak bozulan altyapısı iyileştirilmiş, yol asfaltla kaplanarak yaya kaldırımları yapılmıştı. Şimdi ise sıcak asfaltın üzerine son kat olan aşınma asfaltı atan ekipler çalışmalarını sonlandırdı. - KOCAELİ