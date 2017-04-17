Başiskele'deki Semt Konağı Tamamlandı

Başiskele Belediyesi tarafından "Mahalle Konakları Projesi" kapsamında yapımına başlanan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı tamamlandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan semt konağında Kılıçarslan ve Şehitekrem mahallelerinin muhtarlık odalarının da yer aldığı kaydedildi.



Konağın 3 katlı olduğu aktarılan açıklamada, "Konakta, erkek ve kadın mescitleri, 2 doktor odası, laboratuvar, hemşire odası, çocuk bakım odası, PTT şubesi, kafeterya, şark odası, yönetim odası, 2 seminer salonu, dinlenme odası, kütüphane, bilgisayar odası ve kadınlar için spor merkezi bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.



Kılıçarslan ve Şehit Ekrem mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara hizmet verecek konağın semt halkının buluşma ve kaynaşma noktası olacağı belirtilen açıklamada, konağının 22 Nisan'da açılacağı kaydedildi.