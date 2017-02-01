Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde dolgu çalışması başlattı.
Çalışmalar kapsamında, Damlar Mahallesi Yazmalı Sokak'ta 10 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda ham yol açımını tamamlayan ekipler, sokakta dolgu çalışmasına başladı.
Başiskele'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.