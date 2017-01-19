Başiskele'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmaları sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kanık Sokak ve Sevgi Çiçeği Sokak'taki yollar parke taşları ile döşendi.



Mandıra Sokak'ta ise heyelan tehlikesini ortadan kaldırmak için yürütülen istinat duvar yapım çalışmaları tamamlanarak, aynı sokakta devam eden yol yapım ve kaldırım çalışmalarının 160 metrelik kısmı bitti.