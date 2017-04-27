Başiskele'de Yeraltı Çöp Konteyner Sistemi

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imalatı tamamlanan yeraltı çöp konteynerleri ilçenin farklı bölgelerine yerleştiriliyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, evsel atıkların yerin altında muhafaza edilmesi projesi kapsamında belediye ekiplerince yeraltı çöp konteyner imalatına devam edildiği kaydedildi.



Yeraltı çöp konteynerleri sayesinde vatandaşların rahatsız olduğu çevredeki kötü kokunun da önüne geçileceği belirtildi.



Yeraltı çöp konteynerlerinin görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığı aktarılan açıklamada, şunlar bildirildi:



"Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın atıkların yerin altında muhafaza edilmesi projesi Kocaeli'de ilk olarak Başiskele'de hayata geçmişti. Belediye öz kaynaklarıyla bu zamana kadar 91 noktaya 2 bin 400 litre hacimli 3 bacalı yeraltı çöp konteyner sistemi monte etti. Seri üretimi devam eden konteynerlerden son olarak Serdar Mahallesi'ne 2 adet yeraltı çöp konteyner sistemi yerleştirildi. Konteynerler sayesinde sağlığa uygun bir ortam sağlanıyor."