Başiskele'de Toplu Açılış Töreni

Başiskele'de hayata geçirilen 4 milyon lira değerindeki 4 ayrı yatırım düzenlenen törenle hizmete girdi.



Başiskele Belediyesi tarafından 4 milyon liralık yatırım maliyetiyle haya geçirilen Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi, Bayraker Sokak Parkı, Kazım Candaner Parkı ile Bahçecik Hürriyet Caddesi ve Meydanı düzenlenen törenle açıldı.



Törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakam Vekili Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile vatandaşlar katıldı.



Vali Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmasına, konağa adı verilen şehit Engin Özkaradeniz ve bütün şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladı.



Vatan için şehit olanların varlığı ile geleceğe doğru büyük yürüyüşlerini kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten Güzeloğlu, Türkiye'nin büyük bir devlet ve dualı bir milletle çok daha güzel günlere ilerlediğini söyledi.



Güzeloğlu, ülkenin her bir köşesindeki gelişimi Kocaeli'de de hissetmenin büyük bir mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Değerli Belediye Başkanımızın azmi, heyecanı ve gayreti takdire şayandır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ona verdiği destekle çok büyük projelere, çok büyük hedeflere giden bir kararlılığı var. Sayın Milli Savunma Bakanımızın gerek Başiskele perspektifinde gerekse Kocaeli'mizde bütün meselelerde bizlere büyük bir güven ve desteği var. Sizlerin de desteği oldukça daha güzellerini inşallah hep hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu tesislerimizin Kocaeli'mize, Başiskele'mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."



Başiskele Belediye Başkanı Ayaz ise 4 milyon lira değerindeki 4 yatırımı vatandaşın hizmetine sunduklarını anlatarak, bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından, hizmete giren yatırımların açılış kurdelesi kesildi.