Başiskele'de Şehir Planlama Çalışmaları Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi cadde ve sokaklarda kente güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Başiskele Belediyesi'nin imar planlarına göre yaptığı genişletmeler sonrasında dekoratif duvarlarla yolların ve yayaların güvenliğini sağlıyor. Boyanan ve çitleri takılan duvarlar cadde ve sokakları renkli hale getiriyor. İlçede yapı yoğunluğunun artması, bölgedeki yapılan yeni tesislerin hareketliliği nedeniyle gelecek yıllarda yetersiz kalacağı düşünülen yollar, imar planına uygun olarak genişletilerek daha kullanışlı ve güvenli hale getiriliyor. Bu genişletmeler sonrasında Başiskele'de tek tip olarak yapılan dekoratif duvarlar boyanarak ahşap çitleri takılıyor. - KOCAELİ