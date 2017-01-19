Başiskele'de Günde 4 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Başiskele Belediyesinin, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında günde 4 ton atık topladığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geri dönüştürülebilir atık malzemelerinin hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması için ambalaj atıklarını evsel atıklardan ayrı topluyor.



Çalışmalar kapsamında ilçe sınırlarına yerleştirilen 753 konteyner ve 6 bin 250 iç mekan kutularından belediye ekiplerince günde 4 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldığı kaydedildi.