Başiskele'de Geri Dönüşüm ve Atık Toplama Çalışmaları Sürüyor

Başiskele Belediyesi geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına hız verdi.



Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında her gün yaklaşık olarak 4 ton ambalaj atığı topluyor. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sistemi içerisinde değerlendirilmesiyle hem doğal kaynaklar korunuyor, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarına yerleştirdikleri 753 konteyner ve 6 bin 250 adet iç mekan kutularından günde 4 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı topluyor. - KOCAELİ