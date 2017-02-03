Başiskele'de Fidan Dikimi

Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında günde 250 fidan dikiliyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, park ve bahçe gibi yeşil alanlarda fidan dikim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



İlçenin çevre koşullarına uyum sağlayacak ağaç türlerinin dikimini yapan ekiplerin, her gün 250 çukur açarak fidan dikimini gerçekleştirdikleri kaydedilen açıklamada, "Fidan dikim sezonunun devam ettiği günlerde Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni açılan imar yolları çevresine ve ihtiyaç duyulan yeşil alanlara fidan dikiyor. Ekipler, kuruyan ağaçların yerine yeni fidan dikimi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.