Başiskele'de "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" Çalışmaları

Başiskele'de yapımı süren "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" çalışmalarında sona yaklaşılıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Mahallesi'nde 7 dönümlük parkın içinde kurulacak trafik eğitim pistinde, çocuklara eğitmenlerce trafik kurallarının öğretileceği belirtildi.



Çocukların akülü araba kullanarak hem eğlenceli, hem öğretici bir mekanda trafik kurallarını öğrenebilecekleri kaydedilen açıklamada, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için yapımını sürdüren parkta son düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.



Park sayesinde çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları için onlara küçük yaşlarda trafik bilincinin aşılanacağı vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:



"Trafik kültürünün oluşmasıyla birlikte trafik kazalarının en aza indirileceği düşüncesiyle projesini Barbaros Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda hayata geçiren Başiskele Belediyesi içinde trafik sinyalizasyonları, yaya geçitleri bulunan eğlenceli, eğitici çocuk trafik eğitim parkının trafik işaretleri, bisiklet yolları, hemzemin geçit ve eğitim pistinin yapımını tamamladı. Sıcak asfaltı serilen eğitim pistinin ardından park alanının oyun gruplarının montajı yapılacak."