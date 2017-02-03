Başiskele'de "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" Çalışmaları

Başiskele ilçesinde "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin en büyük trafik parkı olma özelliğini taşıyan 7 dönümlük alanın şekillenmeye başladığı kaydedildi.



Barbaros Mahallesi'nde 7 dönümlük parkın içerisinde kurulacak trafik eğitim pistinde, çocuklara eğitmenler tarafından trafik kuralları öğretileceği aktarılan açıklamada, çocukların eğitim parkı sayesinde öğrendikleri trafik bilgileriyle büyüklerine örnek olacağı ifade edildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"28 araçlık mini araç otopark, eğitim binası, trafik eğitim amfisi, çelik yapı üst geçit, benzin istasyonu, yeni başlayanlar için kısa süreli mini alıştırma alanı, bisiklet yolu, bisiklet park yeri, köprülü yonca ve 2 adet durağın bulunacağı Trafik Parkı'nda ayrıca, bin 500 metrekare çocuk oyun alanında kepçe temalı oyun grubu, yer trambolini, salıncaklar, tahterevalli, zıp zıp, kameriye, kubbe çatılı fitness grubu, bank, bitkisel alan ve piknik masaları bulunacak."