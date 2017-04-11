Başiskele'de Çim Biçme Çalışmaları Başladı

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü oluşturduğu ekipleri her yıl olduğu gibi bu yılda ot biçme çalışmalarına başladı.



Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçenin genelinde park ve yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları başladı. Yeşil alanlar ve parklar Başiskele halkına kaliteli ve temiz yaşam alanları sunmak için elden geçiriliyor. Vatandaşların ortak kullanımında olan parklar, sağlık ocakları ve konut alanlarının çevrelerinden başlayan çalışmaları kapsamında refüjlerde bulunan yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları sonbahar ayına kadar devam edecek.



2016 yılında ilçe genelinde 6 tur parklar, 4 tur konutlar olmak üzere toplam 5 bin 100 dekar alanın çimleri biçilerek yeşil alanların temiz ve bakımlı kalması sağlandı. - KOCAELİ