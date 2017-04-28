Başiskele'de Belediye Çalışmaları

Başiskele Belediyesi ilçede çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapısı bozulan 250 metre uzunluğundaki Yeniköy Merkez Mahallesi Tuna Sokak'ta yol çalışmalarına başlandı.



Yol genişletme ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sepetlipınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde ise başlatılan beton kaplama işi devam ediyor.



Ekipler, Damlar Mahallesi Güneyce Sokak ve Halkçı Sokak'ta başladığı parke yol çalışmalarını tamamlayarak, iki sokağı 910 metrekare parke taşıyla kapladı.



Belediye ekipleri son olarak, Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan 10 metre yüksekliğindeki saat kulesinin alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, kuleyi monte etmeye başladı.