Başını İş Makinesine Sıkıştıran İşçi Öldü

– KAYSERİ'de, çalıştığı kağıt fabrikasında başını iş makinesine sıkıştıran 27 yaşındaki Yasin Bozdağ hayatını kaybetti.



Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 12'nci Cadde'de bulunan bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Malzeme taşıyan Yasin Bozdağ çalışma yaptığı sırada başını iş makinesine sıkıştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz işçiyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bozdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - Kayseri