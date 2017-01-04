Başını Havuzun Duvarına Çarpan Komiser Yardımcısı Öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, başını girdiği site havuzunun duvarına çarpmasının ardından hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi toprağa verildi.



Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken (29), yüzmek için Osmangazi ilçesindeki bir sitenin havuzuna gitti.



Daldığı havuzda su altında ilerleyen Dorken, bir süre sonra havuzun bitimindeki duvara başını çarptı.



Dorken'in su üzerinde hareketsiz kalması üzerine, görevliler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dorken'in öldüğünü belirledi.



Komiser Yardımcısı Dorken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Morgdan alınan Dorken'in cenazesi, önce Emniyet Müdürlüğü binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Dorken'in eşi Tuğba, annesi Alime ve babası Ercüment ile yakınları ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şube ve ilçe müdürleri, Özel Harekat Şubesinden silah arkadaşları katıldı.



Törende, gözyaşlarına hakim olamayan Dorken'in ailesi, polisler tarafından sakinleştirildi.



Daha sonra silah arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan Dorken'in naaşı, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.



Buradaki törene, Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Dorken'in yakınları ve silah arkadaşları katıldı.



Dorken'in naaşı, burada kılınan namazın ardından Fethiye Mezarlığı'na defnedildi.