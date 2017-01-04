Başını Havuzun Duvarına Çarpan Komiser Yardımcısı Öldü (2)

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ



Bursa'da dün gittiği spor salonun havuzunda baygın bulunan ve hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken için bugün Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Törene, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şube ve ilçe Müdürleri, çok sayıda polis, Özel Harekat Şubesi'nden silah arkadaşları ve ailesi katıldı.



Duygu dolu anların yaşandığı törende gözyaşları tutamayan Cenk Dorken'in annesi Alime, babası Ercüment ve eşi Tuğba Dorken'i polisler sakinleştirmeye çalıştı. Cenk Dorken'in başarılarının anlatıldığı buradaki tören Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polislerin omuzladığı cenazeyi, tekbir sesleri ile ceneza arabasına koyması ile sona erdi. Cenk Dorken'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.



