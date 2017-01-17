Başından Vurulan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Suriyeli bir işçi, inşaatta başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal mahallesinde inşaatta çalışan Suriye uyruklu Abdurrahman El Ferrah (30), av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sağ yanağının alt kısmından av tüfeğiyle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede inceleme başlatırken, olayda kullanılan av tüfeğine ise el konuldu. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ifadelerini alan jandarma ekipleri, olayın nasıl olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı.



İnşaat işçisinin nasıl vurulduğu konusunda incelemenin devam ettiği belirtildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA