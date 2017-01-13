Basınçlı Sulama Sitemlerine Yüzde 50 Hibe Desteği

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladığını belirterek, şu ana kadar 233 projeye 2,65 milyon TL destek sağlandığını belirtti.



Hibe desteği almak isteyen yatırımcılarımızın 14 Şubat 2017 tarihine kadar il müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiğini belirten Altuner, "2006 yılından beri uygulanmakta olan kırsal alanda ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar ile bireysel sulama sistemleri destekleme uygulamasına 2020 yılına kadar devam edilecek. Bu fırsatı değerlendirerek Van'a maksimum düzeyde fayda sağlamak için tüm taraflara önemli vazifeler düşüyor. Bunun için tarla içi basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başlamıştır. Hibe desteği almak isteyen yatırımcılarımızın 14 Şubat 2017 tarihine kadar il müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.



Tarım sektörünün il için ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem arz ettiğini belirten Altuner; "İlimizde 374 bin hektar tarım arazisinin 123 bin hektarı sulanmaktadır. Sulanan arazilerin tarım arazileri içindeki payı yüzde 33'dür. İlimizde basınçlı sulama sistemleri ile sulanan alan 20 bin dekar civarındadır. İlimizde 374 bin hektar tarım arazisinin üçte ikisi sulanabilir niteliktedir. Ancak mevcut şartlarda bunun yarısı sulanıyor. Sulama yapılan arazilerin tamamına yakını vahşi sulama dediğimiz salma sulama ile sulanmaktadır" diye konuştu.



Salma sulamanın fayda yerine zarar verdiğini söyleyen Altuner, daha karlı bir üretim, daha müreffeh bir kırsal ve topraklarımızı korumak ve su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için tarımsal sulamanın mutlaka ve mutlaka daha bilinçli yapılması ve basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.



2006 yıllında başlayan basınçlı sulama sistemleriyle Van'da şu ana kadar toplam 233 adet projenin desteklendiğini ifade eden Altuner, burada ödenen hibe tutarının 2,65 milyon TL ve sulanan alanın ise 9 bin 393 dekar olduğunu sözlerine ekledi. - VAN