Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, uygulanan basınçlı sulama sistemleri projesi ile su israfı ve yüzeysel toprak kaybının önüne geçiyor.



Müdürlükten yapılan açıklamada, basınçlı sulama sisteminin önemine dikkat çekildi.



Geçen yıl il genelinde 1 milyon 500 bin dekar arazinin sulandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu arazilerin büyük bölümünün vahşi sulama yöntemiyle sulandığı anımsatıldı.



Vahşi sulamanın sakıncalarının anlatıldığı açıklamada, "Vahşi sulamanın sakıncaları olan enerji ve su israfı ile yüzeysel toprak kaybının önüne geçmek için Basınçlı Sulama Sistemleri Projesi uygulanmaktadır. Projede hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için ise 200 bin liradır. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır." denildi.



Açıklamada, mısır üreticilerinin damlama sistemiyle sulama yapmalarının zorunlu hale getirildiği kaydedildi.