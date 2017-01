"Basına Özgür Olma Hakkı Verilmeli"

İmamoğlu, "Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü bu toplumda görmeliyiz. Umarım bir an önce terörden kurtuluruz. Tamamen milletimizin var olduğu, her bireyin güçlü hissettiği bir ülke temennilerimle hepinizin bu özel gününü kutluyorum" dedi.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeği davetinde Beylikdüzü'nde oturan ulusal ve bölgede faaliyet gösteren yerel basın temsilcileri bir araya geldi. Gürpınar Cemil Hoca Restaurant'ta düzenlenen yemeğe İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yön Radyo Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre, Cem Medya Grup Başkanı Mustafa Çim'in de aralarında yer aldığı birçok medya mensubu katıldı. Başkan İmamoğlu, tüm masaları ziyaret ederek gazetecilerle selamlaştı ve günlerini kutladı. Konuşmasında, "Türkiye'nin ufkunu açan, doğrularla yüzleştiren, geleceği bugünden hissedebilen, uyarılarını hiçbir zaman toplumdan esirgemeyen, herkese eşit mesafede olan, tarafsız bir basın dilediğini kaydeden Başkan İmamoğlu, bu kavramlara hizmet eden bir basının toplumun gelişmesinde en önemli lokomotif olacağını düşündüğünü söyledi.

"Özgür Olma Hakkının Basına Verilmesi Gerekiyor"

Olmazsa olmaz ama çoğu zaman gerçekleşmeyen özgür olma hakkının basına verilmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Haber alma, haberleşme hakkı toplumun en öncü haklarından birisi."dedi. İmamoğlu, Teknolojik gelişmelerin haberi yayma hızını arttırdığının altını çizerek bu hızın doğru kullanıldığında toplumu beslediğini, art niyet olduğunda da bir silaha dönüştüğüne dikkat çekti. Gazetecilik mesleğinin oldukça hassas ve dikkatli yapılmasının mühim olduğunu söyleyen İmamoğlu, yöneticilerin de basına özgür çalışabilecekleri ortamları sağlamakla mesul olduklarını ifade etti. Son dönemlerde artan tutuklu gazetecileri hatırlatan İmamoğlu, "Basının baskı altında tutulması ve Dünya'da son sıralarda bulunmamız tespitinin siyasi irade ve yöneticiler tarafından sorgulanması, özgür basın için sorumlulukların alınması gerekir." dedi.

"Kutuplaşmamış Bir Türkiye İstiyorum"

Yaşanan bu sıkıntılı günlerde terörün ülkedeki misafirlerin dahi canını aldığını, bu durumun da çok can yakıcı bir hale geldiğini söyleyen İmamoğlu, siyasal anlamda kutuplaşmamış bir Türkiye istediğini vurgulayarak "Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü bu toplumda görmeliyiz. Etnik unsurları yan yana dizip telaffuz etmeyi severiz ancak bunun dahi ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce terörden kurtuluruz. Mutlu ve huzurlu bir ülkede yaşarız. Tamamen milletin var olduğu, her bireyin güçlü hissettiği temennilerimle hepinizin günü kutlu olsun." şeklinde konuştu.