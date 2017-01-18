Başına Kar Kütlesi Düşen Kişi Yaralandı

Beyşehir ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki bir banka şubesinden çıktıktan sonra kaldırımda yürüyen Şükrü Bakır'ın (46) üzerine, bitişiğindeki binanın çatısından kar kütlesi düştü.



Yaralanan Bakır, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kar kütlesinin düştüğü bina çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.



Çatının diğer kısımlarında aşağıya düşmek üzere olan kar kütleleri ise başka kişilerin zarar görmemesi için adrese gelen bir vinç yardımıyla temizlendi.