Basın Onur Günü'nde Kazanan Dostluk Oldu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Onur Günü etkinliklerinde yerel ve ulusal basının temsilcileri halı saha maçında buluştu.



Körfez Belediyesi, 16 Ocak Basın Onur Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nin duayen gazetecilerini halı saha maçında buluşturdu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İsa Taş, meclis üyeleri, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, KASKF Başkanı Murat Aydın, Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



Başlama vuruşu öncesi konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Sporun başkenti Körfez'de 16 Ocak gibi özel bir günde sizleri ağırlamaktan dolayı mutluyum. Her zaman bu milletin binilmesi gerekenleri en iyi şekilde süzgeçten geçirerek bizlere duyuran basın emekçilerini yürekten kutluyorum. Bu akşam burada bu güzel organizasyonu sağlamakta emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın yaptığı başlama vuruşu sonrası oynanan maçı, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu yönetti. Karşılıklı gollerle berabere tamamlanan maç, oldukça keyifli anlara sahne oldu. Maç sonrasında da birlikte pasta kesimi gerçekleştirilirken, Başkan İsmail Baran katılımcılara teşekkür etti. - KOCAELİ