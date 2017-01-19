Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde katledilişinin 24. Yılında Uğur Mumcu'yu anmak ve gazetecilerle dayanışmak için bir etkinlik düzenleniyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile birlikte yapılan "Basın Öne Eğilmesin" adlı etkinlik Uğur Mumcu'nun katledilişinin 24. Yılında, 24 Ocak Salı akşamı gerçekleşecek.

Hasan Fehmi 'den, Abdi İpekçi'ye, Metin Göktepe'den Hrant Dink'e katledilen gazetecilerin Uğur Mumcu şahsında anılacağı gecede geçmişten bugüne Türkiye'de basın özgürlüğü konuşulacak. Basına yönelik sansürler, gazetecilere yönelik baskıların konuşulacağı etkinliğe Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz sahibi Orhan Erinç, Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner ve kısa bir süre önce tahliye olan dilbilimci Necmiye Alpay konuşmacı olarak katılacak. Etkinliğin diğer konuşmacıları ise hapisteki gazeteciler olacak. Hapisteki gazetecilerin basın özgürlüğü ile ilgili mesajları ve sunumlarının gazeteci arkadaşları tarafından okunacak.