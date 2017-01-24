Basın Mensuplarından Kan Bağışı

Malatya'da, Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi çalışanları ve kentteki basın mensupları Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.



Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, kan bağışından sonra yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının kan stokunun azalması nedeniyle ildeki basın mensuplarıyla kan bağışında bulunduklarını belirtti.



Meclisin de Türk Kızılayına kan bağışında bulunduğuna değinen Abacı, "Basın mensupları olarak, Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek vermek için kan bağışından bulunduk. Sorumluluklarımız sorunlarımızdan önce gelir düsturuyla basın mensubu olarak, örnek davranış göstermek istedik." diye konuştu.



Valilik Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç da bugüne kadar basın mensuplarının Kızılay'a yapılan kan bağışını haber yaparak, bağışların artmasına katkı sağladığını ifade ederek, basın mensuplarının bugün hem kan bağışında bulunduğunu hem de haberini yaptığını söyledi.



Kızlılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Sertaç Özcan ise kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederek, kış aylarında kan stokunda azalma olduğunu kaydetti.



Özcan, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.