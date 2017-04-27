Basın mensuplarına lale gezisi düzenlendi



KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen milyonlarca lale ile adeta lale bahçesine dönüşen Alaeddin Tepesi ile Türk Yıldızları Parkı'na basın mensupları ile inceleme gezisi düzenlendi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ceylani Kılıç, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Fidancı katıldı.

Şehrin her yerinde rengarenk açan laleler ve soğanlı bitkilerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ceylani Kılıç, Konya'nın göbeğindeki Alaaddin Tepesi'ni lale bahçesine dönüştürdüklerini belirterek, her yıl Nisan ayında açan lalelerin huzur verdiğini dile getirdi. 'Çiçek gibi Konya' sloganıyla örtüşen bir çalışma yaptıklarını da kaydeden Kılıç, "Alaaddin Tepesi'nde 1 milyon 600 bin lale ve diğer soğanlı bitkilerden bulunuyor. Şehir genelinde ise yaklaşık 10 milyon lale ve soğanlı bitki açtı. Hemşehrilerimiz bu güzelliği Alaaddin Tepesi'nde ve şehrimizin farklı noktalarında görülebilir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da, lalenin Türk kültüründeki yeri ve edebiyatımızdaki karşılığı ile ilgili bilgi verdi. Programda, basın mensupları ile üstü açık otobüsle şehir turu yapılarak lale fotoğrafları çekildi. Program, Ankara Yolu ve Türk Yıldızları Parkı'nda tamamlandı.