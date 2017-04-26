Basın Mensuplarına "İşaret Dili Eğitimi" Verilecek

Samsun'da 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan "23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları"nda görev yapacak olan basın mensuplarına Gençlik ve Spor Bakanlığının eğitici desteği ile Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin birlikte organize ettiği "işaret dili eğitimi" verilecek.



İletişimin duygu ve düşünceyi ifade etme şekli olduğunu söyleyen Basın İlan Kurumu Samsun müdürü Mustafa Bayraktar, "Samsun'da yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihimizin en büyük spor organizasyonlarından biri. Bu başta Samsun olmak üzere ülkemizin tanıtımı açısından büyük bir fırsattır. Bunun için A'dan Z'ye herkes ve her kesim üzerine düşen görevi titizlikle yapması gerekir. Bu organizasyonda basın mensuplarına da büyük görevler düşüyor. İşitme engelliler içinde iletişim aracı işaret dilidir. Basın mensuplarına düzenleyeceğimiz kursla işaret dilini öğreterek işitme engelli sporcuları anlamalarını sağlayıp onlarla diyaloglar kurmaları, organizasyon işleyişine biraz olsun katkı sağlamaları en büyük amacımız. Basın mensupları bu organizasyonda ellerini konuşturarak sessiz dünyanın sesi olacaklar" dedi.



İşaret dilini öğrenen basın mensuplarının sadece bu organizasyonla ilgili değil, bundan sonraki süreçte de işitme engellilerin duygu dünyasını anlamalarının önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "En yalın haliyle hayatı işitme engelli kardeşlerimiz için daha da yaşanabilir hale getirmek, her alanda onlara kolaylık sağlamak ve sessiz dünyalarının sesi olmak adına basın mensuplarımızın bu eğitimi almaları fazlasıyla önem taşımaktadır" diye konuştu.



Kursun sporcuları anlama ve onlarla iletişim kurma kavramlarına yoğunlaşarak hazırlandığını söyleyen Bayraktar, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında 23 Mayıs'ta başlayacak olan kursa katılacak olan basın mensupları Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Kursta haftada iki gün 13.00-15.00 saatleri arasında toplam 4 gün ve 8 saat eğitim verilecek. Kursa katılacak olan basın mensuplarımız sadece bu organizasyonda değil, bundan sonraki süreçte hayatın her evresinde işitme engelli kardeşlerimizle kuracakları gönül köprüsüyle onların sesi olmayı sürdüreceğinden hiç şüphem yok" şeklinde konuştu. - SAMSUN