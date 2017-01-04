Basın Konseyi'nden Dünya Medyasına "Teröre Meydan Okuyalım" Çağrısı

BASIN Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Yüksek Kurul Üyeleri Attila Gökçe, Doğan Satmış, Turgay Noyan, Misket Dikmen ve Başar Yaltı ile birlikte Reina'nın önüne gelerek terör kurbanları için karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Yabancı gazetecilerin de bulunduğu kalabalık bir basın grubuna açıklamada bulunan Türenç, dünya medyasını teröre meydan okumaya çağırdı.



"KORKMAYACAĞIMIZI DÜNYAYA ANLATALIM"



" Uluslararası Medyaya sesleniyoruz" başlığıyla Basın Konseyi'nin açıklamasını okuyan Türenç," Bugün yangın Türkiye'de. Ama yine de Türkiye yaşamaya devam ediyor. Biz Türk gazeteciler, korkmadan, yılmadan sizlere evsahipliği yapmaya hazırız. Konuk gazetecilere, Türkiye Basın Konseyi'nin Merkezi'ni, basın merkezi olarak açmaya hazırız. Gelin birlikte kalemlerimizle sayfalarımızdan, ekranlarımızdan teröre meydan okuyalım. Yılmayacağımızı, korkmayacağımızı, dünyaya anlatalım. Acımızı paylaşın, çağrımıza destek verin"dedi.



"TERÖRE MEYDAN OKUYALIM"



Terörün dünyada şehir, kimlik ve din ayırmadığınının hatırlatıldığı Basın Konseyi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Teröre karşı sessiz kalmak teröristlerin daha da cesaretlenmesine yol açıyor. Hele terörden ürküp, normal yaşamlarını sürdüremeyen milyonlarca insanın en doğal hakkı olan seyahate çıkamamaları hep terörün ekmeğine yağ sürüyor. Terör endişesi ve korkusuyla tatillerin ertelenmesi, ülkelerin turizmine de başka bir darbe indiriyor. Bir kısır döngü haline dönüşen yaşam şekli, aslında terörü başarılı kılıyor. ve etkisi katlanarak sürüyor. Bu döngüyü yıkmak ve terörden etkilenenlerle dayanışma içine girmek için dünya medyasına çağrıda bulunuyoruz.



Gelin dünyadaki tüm kalem sahipleri, gazeteciler el ele verelim. Hepimiz birlik olalım. Kalemlerimize terör mağduru ülkeleri yalnız bırakmamak için, halklarının bu ülkelere korkmadan gitmeleri için yazılarımızla, haberlerimizle destek olalım. Bugün yangın Türkiye'de. Ama yine de Türkiye yaşamaya devam ediyor. Biz Türk gazeteciler, korkmadan yılmadan sizlere ev sahipliği yapmaya hazırız. Konuk gazetecilere Türkiye Basın Konseyinin Merkezi'ni, basın merkezi olarak açmaya hazırız. Gelin birlikte kalemlerimizde sayfalarımızdan, ekranlarımızdan teröre meydan okuyalım. Yılmayacağımızı, korkmayacağımızı, dünyaya anlatalım. Acımızı paylaşın, çağrımıza destek verin." - İstanbul