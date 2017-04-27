Basın Kartı Mensuplarına Sağlık İndirimi

Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ile Samsun Medicana İnternational ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında yapılan anlaşmayla, sarı basın ve sürekli basın kartı sahibi olan basın mensupları ve 1. derecedeki yakınlarının muayene ve tedavilerinde indirim yapılacak.



Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basın mensuplarımız çalışma temposu, yoğunluğu ve meslek gereği yaşadıkları stres ve sıkıntı nedeniyle hem kendilerine hem de ailelerine yeteri kadar zaman ayıramıyor. İki özel hastanelerimizle yaptığımız görüşmelerde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları 1. derece akrabalarına ciddi anlamda indirim sağladık. Bu konuda hem hastane yönetimlerine hem de ilgili tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN