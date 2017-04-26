Basın Kartı Başvuruları İçin Uyarı

Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen, basın kartı için son başvuru tarihinin 2 Mayıs Salı günü olduğunu bildirdi.



Ülgen, yaptığı yazılı açıklamada, Basın Kartı Komisyonu Toplantısı'nın 9 Mayıs Salı günü Ankara'da toplanacağını duyurdu.



Toplantıda bekleme süresini doldurmuş ilk kez basın kartı alacak gazetecilerin başvuruları ile sürekli basın kartı için talepte bulunan basın mensuplarının müracaatlarının görüşülerek karara bağlanacağını belirten Ülgen, bekleme süresini tamamlayarak Basın Kartı Başvuru Sistemi'nden ikinci başvurusunu yapan, mesleki çalışma göndermesi gereken gazetecilerin sisteme, "bekleme sürelerine göre" her ay için en az 4 mesleki çalışma yüklemeleri gerektiğini ifade etti.



Ülgen, 2 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar başvuru süreçlerinin tamamlanması gerektiğini kaydetti.





Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il ve ilçelerinde bulunan, bekleme sürelerini tamamlamış ve durumları Komisyon'a intikal ettirilmesine uygun olan basın mensupları için özel bir çalışma yaptıklarını aktaran Ülgen, şunları kaydetti:





"Başvuru belgelerini titizlikle inceliyoruz. Beyanname ile iş sözleşmesindeki bilgilerin uyumlu olması gerekiyor. Herhangi bir hata veya eksiklik olması durumunda, arkadaşlarımız hemen ilgili kişiyle irtibata geçerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlıyor. Ayrıca basın kartı başvurusunun mutlaka resmi kimlik belgesine yakışır bir biçimde vesikalık bir fotoğrafla yapılması gerekiyor."









İl Müdürü Uğur Ülgen, basın kartı sahibi gazetecilerin 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca fiili hizmet zammından yararlandıklarını, yani "yıpranma payı hakkı" elde ettiklerini belirterek sahada aktif bir biçimde faaliyet gösteren ve meslekte yıpranan basın mensuplarının basın kartı almak suretiyle mutlaka bu haktan istifade etmeleri gerektiğini vurguladı.