Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine atanan Rıdvan Duran kimdir?

16.08.2019 09:10

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atanan Rıdvan Duran'ın hayatı merak konusu oldu. İktisatçı ve spor yöneticisi olan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de(İBB)görev yaptı. Rıdvan Duran hayatı, biyografisi, kariyeri haberimizde…

RIDVAN DURAN KİMDİR?

İktisatçı Duran, 1972 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 2004-2008 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı.

İBB KÜLTÜR A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Rıdvan Duran, 2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu. 2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Duran, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı görevlerini yürüttü.

WUSHU-KUNGFU FEDERASYONU ASBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, 22 Temmuz 2017'de İstanbul İBB Kültür AŞ Genel Müdürlüğüne, 5 Ocak 2018'de de İBB Kültür Daire Başkanlığı'na İBB Kültür Daire Başkanlığı görevine atandı. Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevini sürdüren Rıdvan Duran, evli ve 4 çocuk babasıdır.