Basın Ekspres'te Feci Kaza

Basın Ekspres Yolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki sürücü hayatını kaybederken, otomobile çarparak savrulan diğer araçtaki sürücü de yaralandı.



Kaza, saat 18.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu'nun Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EU 7595 plakalı aracıyla yolun sol şeridinde seyreden Burcu Oğuz (35) isimli sürücü, bulunduğu şeritten en sağa geçerek, Avcılar Edirne ayrımına girmek istedi. Ani bir dönüş yapan kadın sürücünün aracına yandan çarpan, Batuhan Kaya'nın (37) kullandığı araç yolun kenarına savrulurken, Burcu Oğuz isimli kadın aracıyla birlikte yol ayrımındaki bariyerlere saplandı. Yoldan geçen ve kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlerin saplandığı aracın içerisinde sıkışan kadını uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Burcu Oğuz'un, sağlık ekiplerine teslim edildiğinde sıkıştığı aracın içerisinde öldüğü tespit edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen temizlik ekiplerinden Ahmet Seki,, "Kazaya geldiğimizde hanımefendi zaten rahmetli olmuştu. Sıkışmıştı aracın içerisinde. Anlattıklarına göre, en soldan en sağa geçmeye çalışmış, ani bir şekilde. Diğer araç da yandan çarpıyor kadının aracına. Biz kadını çıkardığımızda ölmüştü. Toplam 1 ölü, 1 yaralı vardı" dedi.



Oğuz'un cansız bedeni Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada hafif şekilde yaralanan diğer sürücü Batuhan Kaya ise olay yerinde tedavi edildi. Kazadan geriye yarısına kadar bariyerlere giren aracın bıraktığı korkunç manzara kalırken, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından, yol bakım ve temizleme ekipleri kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı.



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