Basın Danışmanları Platformu'ndan Aa'ya Ziyaret

Basın Danışmanları Platformu üyeleri, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.



Platform Başkanı Abdurrahman Cüneyt Fidancı ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'a ziyarette bulundu.



Basın danışmanları ile medya kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine değinilen ziyarette, Anadolu Ajansının 16 Nisan'da gerçekleştirdiği halk oylaması özel yayınına ilişkin beğeniler de dile getirildi.