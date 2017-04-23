Basid Kimdir?

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği tarafından 19 Nisan'da Hilton Bomonti'de gerçekleşmesi planlanan DataCenter Türkiye Konferansı öncesinde BASİD Derneği Başkanı İlhan Taşlı, Wise TV'ye verdiği röportajda BASİD Derneği ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.



Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği'nin 2012 yılında üyelerinin katkılarıyla kurulmuş bir dernek olduğunun altını çizen Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği Başkanı İlhan Taşlı, BASİD'in kuruluş amaçlarını şöyle sıraladı: "Derneğin kuruluş amaçlarından bir tanesi bilişim alanında uzmanlaşmış bir sivil toplum örgütü yoktu. Biz de bu alanda hizmet veren firmaları temsil etmek amacıyla bu sivil toplum örgütünü kurduk. Bunun yanında eğitim alanında insan kaynakları çok önemli bir konu. Derneğin ikinci amacı ise, bu sektörde hizmet veren firmaların çalışanlarına gerekli eğitimi sağlayabilmek. Bununla ilgili de birtakım temel adımlar attık. Bu adımları atarken de birtakım eksiklikler tespit ettik. Eğitim prosedürlerinin eksikliği, eğiten eğiticinin yeterli seviyede olmaması, bizi birtakım çıkmaz sokaklara itti. Fakat bu konuda yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, yurtdışında bu konuda gerekli adımları atış, hatta daha da ileri giderek belli disiplinleri oluşturmuş birtakım çalışmaları kendimize örnek almayı be bu örnek doğrultusunda Türkiye'ye uygun bir eğitim programı yapmayı planlıyoruz. Umarım bu konuda da başarılı olacağız."