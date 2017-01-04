Balıkesir'in Edremit ilçesinden geçen E-87 Karayolu'na çıkan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşattı.



Balıkesir-İzmir Karayolu (E-87) Kuvayımilliye Kavşağı'na gelen başıboş 6 at, bir süre refüjdeki çimlerde otladı.



Yoğun trafiğe aldırış etmeden ve zaman zaman da karayoluna çıkarak sürücülere zor anlar yaşatan atlar, kameralara yansıdı.



Bazı sürücüler, bazen kazalara neden olan başıboş atlarla ilgili önlem alınmasını istedi.