Başıboş Atlar Şehre İndi

Eymir bölgesindeki bir çiftlikten kaçan ve Turan Güneş Bulvarı'nda trafiği aksatan atlar, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Merkezi ekiplerince yakalanarak barınağa koyuldu.



Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eymir bölgesindeki bir çiftlikten kaçan atların şehir merkezine kadar gelerek Turan Güneş Bulvarı'nda trafiği alt üst ettiği belirtildi.



Hayvanseverlerin ihbarı üzerine belediye ekiplerinin bölgeye gittiği ifade edilen açıklamada, yakalanan atların sağlıklı şekilde barınağa koyulduğu bildirildi.



Hayvanları bir gün boyunca barınakta misafir eden barınak görevlilerinin, uzun uğraşlar sonucu atların sahibine ulaştığı ve yakalanan yedi atın veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi.