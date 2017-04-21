Başı Boş Köpekler, Sabaha Karşı Girdikleri Bahçede Tavşanları Parçaladı

Kadıköy Koşuyolu'nda özel bir şirketin açık bırakılan bahçe kapısından içeri giren başı boş köpekler, özel bir kafeste muhafaza edilen tavşanları parçaladı.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Sabaha doğru gerçekleşen ve iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen korkunç olayda, köpeklerin taşlanlara ait kafese girmek için uzun süre mücadele ettiği görülüyor.

KORKU FİLMLERİNİ ANDIRIYOR

Korku filmlerini andıran görüntülerde köpeklerden birinin çiti dişleriyle parçalaması sonucu kafese girdiği ve diğer köpeklerin de peşi sıra içeri girerek tavşanları öldürdüğü görülüyor.

Kaynak: Haberler.com