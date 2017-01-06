Başhekim Uygulamadaki Polisleri Ziyaret Etti

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüseyin Topcuoğlu uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret etti.



Topcuoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Mandacı ile şehrin giriş ve çıkışlarında trafik uygulaması yapan polis ekiplerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Ziyaret sonrası Topçuoğlu yaptığı açıklamada, polislerin hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede, zor şartlar altında görev yaptıklarını söyledi.



Türk milletinin her zaman polisin yanında olduğunu belirten Topcuoğlu, "Canı pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde huzur içindeyiz. Biz polisimizle, askerimizle ve milletimizle tek yüreğiz." dedi.