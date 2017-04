Başhekim Gökuç Göreve Başladı

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğine Cuma günü atanan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç bugün göreve başladı.



Balıkesir Devlet Hastanesi Başhemliğini görevini uzun süreden beri sürdürmekte olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Göreve bugün başlayan Gökuç Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesindeki görevine 21 Nisan 2017 tarihiyle atandığını belirterek "Bugün çalışmaya başladım. 15 Kasım'dan bu yana hastanenin kurulması ve açılmasıyla ilgili bir çok emeğim oldu gecemizi gündüzümüze kattık. Yeni açılan bir hastane olması sebebiyle binanın içinde eksiklğin olduğunu ve sıkıntının yaşandığını biliyorum. Ancak bunların hiç birisi çözülemeyecek sorunlar değil. Hepimiz yeni bir eve taşındığımız zaman da mutlaka aksaklıklar oluyor ama bunların en kısa zamanda telafi edilmesi için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Özellikle insanların sorun yaşadıkları yerler olan asansörlerle ilgili bu hafta sonuna kadar muhtemelen kullanılan asansörler dışında en az 18 asansörümüzü daha faaliyete alıyoruz. Merdiven olmadığından şikayeti olan vatandaşlarımız için, kullanımı bilinmeyen merdivenleride hizmete açıyoruz"dedi.



Sabır ve ilgi bekliyoruz



Hastaneyle ilgili olarak çeşitli söylentiler hakkında da bilgi veren Başhekim Gökuç "İnsanlarda yanlış algı var, bilinmeyen konular dedikodu şeklinde yürüyor, hastaneyi su bastı merdiveni kırıldı diye. Bir asansörün düşmesi ve can kaybının olayı hastanemizde yaşanmadı. Sadece 58 asansörden 5 tanesi kullanıldığı için, çok yoğun kullanıma bağlı olarak çünkü günde buraya 4-5 bin hasta geliyor ve yoğun kullanıldığı için bozulabiliyor, yada tam kata gelmeden durabiliyor. Asansörcülerin dilinde bunun adı asansör düşmesidir ama bunu yanlış algılıyorlar. Artık bu asansörler bu kadar yoğun kullanılmayacak çünkü tümü faaliyete geçecek. Bu gün 7 tane daha geldi, temennimiz Cuma gününe kadar 17 tanesi aktif hale gelecek. Biraz sabır diliyorum bu hastane bizim hastanemiz değil, Balıkesir'in hastanesi herkesin emek harcaması gerekiyor. Vatandaşlar her dertlerinde ve sıkıntılarında kapım açık benim yanıma gelebilirler, dertlerini paylaşabilirler. Yönlendirmelerle ilgilide sorun var, hastane çok büyük olduğu için yeni hostesler göreve başladı. Tahlille ilgili sorunlar yaşıyorlar, artık tahlille ilgili bir yere gitmelerine gerek yok kan aldırdıkları yerden bizim çalışanlarımız kanları alacaklar ve taşıyacaklar. Dolayısıyle çok kısa bir zaman içinde her şeyi düzelteceğimize inanıyorum ama insanlardan sabır ve ilgi bekliyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR